Пилотируемый воздушный шар загорелся и рухнул на землю в Бразилии. На борту был 21 человек, сообщает Globo.

Инцидент произошел в субботу утром в муниципалитете Прайя-Гранди, традиционном месте для полетов на воздушных шарах. Местные власти сообщили, что в результате трагедии погибли 8 человек, еще 13 доставлены в больницу.

Причины аварии пока выясняются. Во время падения в регионе было солнечная погода.

Местные жители сняли ЧП на видео.

На кадрах видно, как корзина падает на землю, объятая пламенем, а сам шар сворачивается в дымящуюся полосу и оставляет за собой в небе черный след. На земле при этом кричат женщины и дети.

13 выживших, включая пилота, были отправлены в ближайшие больницы.