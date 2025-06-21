Появились подробности убийства студентки на Кубани

В Тихорецке в Краснодарском крае найдено тело 16-летней студентки филиала КубГУ. В убийстве девушки правоохранители подозревают ее 40-летнего дядю, пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным канала, Татьяна Н. пропала два дня назад. В ее поисках принимали участие правоохранители, экстренные службы, десятки волонтеров. Тело девушки было обнаружено в лесополосе в районе станицы Фастовецкая.

По версии следствия, студентка выехала с родственником к близким, по дороге поссорилась с ним. Мужчина заехал в лес, перелез на заднее сидение и задушил племянницу.

Затем дядя вынес из машины тело племянницы и скрыл его под ветками. Возбуждено уголовное дело. Мужчина уже задержан.

Ранее сообщалось, что в мае 2013 года были задержаны двое подозреваемых в убийстве 16-летней жительницы Тихорецкого района Краснодарского края.

По данным следствия, к убийству оказались причастны 23-летний сожитель погибшей, житель станицы Фастовецкой, и его 58-летняя мать.