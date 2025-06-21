В Новосибирске мужчина жестоко избил прохожего

Новосибирская полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком избиении прохожего на улице Виктора Уса. Инцидент, произошедший 20 июня около 3:00 утра, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видеозапись, опубликованная в группе "Акатуйский № 1" во "ВКонтакте", показывает, как злоумышленник догоняет жертву, бросает ее на асфальт и наносит несколько ударов ногами по голове.

Пострадавший, 43-летний мужчина, был госпитализирован с травмами головы. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что подозреваемый был установлен и задержан в течение суток. Предварительно, нападавший и потерпевший не были знакомы, пишет «НГС.Новости».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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