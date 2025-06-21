Арестованный владелец ФК "Торпедо" отказался от дачи показаний

Владелец ФК "Торпедо" Леонид Соболев, арестованный по обвинению в подкупе арбитра, отказался от дачи показаний. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Добровинский.

"Обвинение утверждает, что "Торпедо" предлагал взятку судьям на каких-то матчах. При этом мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей, он является совладельцем клуба, - и его привлекли по этому поводу. Леонид не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний. Как мне кажется, там много закулисных интриг, и есть серьезные враги", - заявил адвокат.