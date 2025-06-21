На северо-западе Москвы прошла эвакуация в торговом центре «Щука». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» и показал видео от очевидцев.

По словам свидетелей, в здании сработала сигнализация, после чего посетителей вывели из здания. В громкоговоритель объявляли, что ТЦ надо покинуть «по техническим причинам».

Очевидцы добавили, что к торговому центру приехала машина Росгвардии, а два человека в полной амуниции вошли в здание.

На этой неделе в Москве произошел пожар в торговом центре «Метрополис». По предварительной информации, огонь вспыхнул на минус первом этаже, предположительно в серверной компании МТС. Из здания были эвакуированы 30 человек. На месте работали экстренные службы. Эвакуацию в торговом центре «Метрополис» также проводили 8 июня.

В начале июня пожар произошел в еще одном столичном торговом центре «Семеновский пассаж». К тушению были привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.