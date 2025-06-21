Владельца футбольного клуба «Торпедо» арестовали

Мещанский суд Москвы арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева. Об этом сообщается в Telegram-канале инстанции.

Соболева обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

Ранее журналист Иван Карпов раскрыл подробности уголовного дела против руководства «Торпедо». Сообщалось, что директор и совладелец клуба Валерий Скородумов и Соболев обещали судье Максиму Перезве шесть миллионов рублей и бонусы за то, чтобы он обеспечил победу их клуба в трех матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге. Это позволило московскому клубу вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).