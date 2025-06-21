В Иркутске беременной клиентке вызвали скорую помощь прямо в салон красоты. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел после того, как женщина сделала процедуру. На кадрах с места заметно, как она стоит, предположительно, у стойки администратора. В какой-то момент женщина почувствовала, что вот-вот родит.

Работники оперативно вызвали медиков и помогли роженице удобно расположиться. Место застелили одноразовыми простынями, и, пока специалисты ехали, помогали клиентке.

«Сказался опыт одной из сотрудниц, которая сама рожала дважды», – сообщается в публикации.

Судя по кадрам, молодую мать и ребенка увезли в медучреждение. По данным Telegram-канала, с ними все хорошо.

До этого в Москве женщина родила на станции метро «Чистые пруды». Молодой матери помогала студентка, которая учится на акушера-гинеколога. Как рассказали в минздраве города, после родов оба чувствовали себя хорошо.