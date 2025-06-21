Хозяин питбуля натравил собаку на женщину с ребенком в Приморье

Хозяин питбуля натравил собаку на женщину с ребенком в Приморском крае. Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

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Инцидент произошел во Владивостоке. Женщина и ее 11-летний сын решили поговорить с подростком, который постоянно издевался над ребенком.

Мать мальчика позвонила к соседям в дверь — ей открыл отец подростка, хозяин пса. Сначала женщина пыталась выстроить конструктивный диалог, однако мужчина прокричал собаке команду «фас».

Пострадавшая закрыла собой ребенка, питбуль покусал ей ноги и руки. Собака разорвала на женщине одежду и нанесла мальчику легкие травмы.

Соседка написала заявление в полицию, однако каких-либо результатов все еще нет. По словам местных жителей, мужчина чаще всего гуляет с собакой во дворе без поводка и намордника, уточнили в публикации.

В декабре прошлого года собака с признаками бешенства забежала на лекцию в Северо-Осетинской медицинской академии во Владикавказе и покусала нескольких студентов.