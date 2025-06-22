Новая группировка спасателей прибыла на место второго разлива топлива в Енисей

К месту повторного разлива нефтепродуктов в Казачинском районе Красноярского края прибыла дополнительная группировка сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России.

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Еще 15 спасателей присоединились к устранению последствий разлива дизельного топлива в акватории Енисея. Дополнительно задействовано две единицы техники, а также три плавательных средства.

Накануне стало известно, что при подготовке к подъему затопленного теплохода, из которого ранее в реку вылилось около 30 тонн топлива, произошел очередной разлив нефтепродуктов.

О том, сколько "дизеля" на этот раз вылилось в Енисей, пока не сообщается. По словам главы Казачинского района Юрия Озерских, в реку попало намного меньше загрязняющего вещества, нежели сразу после аварии.

На месте работают примерно 150 человек, задействовано полсотни единиц техники. Продолжается очистка русла и берегов от нефтепродуктов, а также водолазные работы и перекачка топлива из аварийного теплохода на специальное судно "Эколог", рассказал Озерских.

Власти не оставляют планов возвращения плавучести пострадавшему теплоходу. Источник опасности необходимо как можно скорее доставить в ремонтные доки.