19 человек спасены из пожара в центре Москвы

Огнеборцы спасли 19 человек из пожара в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.

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"В Ковровом переулке загорелись вещи и мебель на 1 этаже в помещении консьержа. При тушении сотрудники МЧС России с вышележащих этажей спасли 19 человек, из них 3 ребенка", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар был полностью ликвидирован. На месте инцидента работали 18 специалистов и 6 единиц техники.

Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы.

Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.