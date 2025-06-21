На Енисее произошел новый выброс нефтепродуктов
На реке Енисей второй раз за месяц произошел выброс нефтяных продуктов при подготовке к подъему затонувшего на Казачинском пороге теплохода.
Об этом сообщил глава Казачинского района Красноярской области Юрий Озерских в своем Telegram-канале.
«При подготовке к подъему затонувшего судна на произошел новый выброс нефтепродуктов на Енисее. Объем выброса в акваторию пока неизвестен. Со вчерашнего вечера всю ночь и до сих пор спасатели активно сдерживают распространение нефтяного пятна при помощи боновых заграждений и обработки акватории реки жидким и сухим сорбентом», — отметил глава района.