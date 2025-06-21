Суд отправил в СИЗО еще одного организатора хищений у бойцов СВО

Басманный суд Москвы санкционировал арест нового фигуранта уголовного дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Игоря Русина по кличке "Зелик" обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

© mk.ru

"Органами предварительного расследования был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан и члена преступного ОПС", - рассказал собеседник агентства.

Это уже 24-й арестованный по данному делу. Ранее под стражу были взяты предполагаемые организаторы схемы Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин. Среди задержанных — сотрудники патрульно-постовой службы аэропорта, подозреваемые в пособничестве преступной группе.

Раскрыты подробности по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

По версии следствия, полицейские помогали таксистам выявлять среди пассажиров участников спецоперации для последующих краж и мошеннических действий (ст. 158 и 159 УК РФ). Один из сотрудников правоохранительных органов, как утверждают следователи, преднамеренно отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел.

Ранее сообщалось, что Московский суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной.