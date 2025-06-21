Суд арестовал имущество замглавы аппарата РЖД

Имущество заместителя руководителя аппарата «Российских железных дорог» (РЖД) Юрия Каменева арестовано по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

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Уточняется, что суд принял решение удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева, поданное следствием.

По данным следствия, Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки в составе преступного сообщества, которое он организовал с использованием своего служебного положения.

Два топ-менеджера РЖД обвиняются в получении взяток на сумму свыше 105 миллионов

В ноябре 2024 года замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Суд отказался отпустить его под домашний арест. Каменев продолжает находиться в СИЗО с осени прошлого года — свою вину 60-летний топ-менеджер РЖД отрицает.

Ранее в Дагестане задержали бывшего замминистра образования из-за взятки.