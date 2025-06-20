Пожилой мужчина пытался увести малолетних с детской площадки в Ленобласти

В Ленинградской области неизвестный пожилой мужчина заговорил с малолетними на детской площадке и попытался их увести с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

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Инцидент произошел 16 июня в СНТ «Заречное» массива Мертуть, где неизвестный мужчина, которому на вид было около 70 лет, подошел к игравшим на площадке детям в возрасте от четырех до восьми лет. Он начал расспрашивать их и звать куда-то с собой, но дети отказались. При появлении прохожих мужчина быстро скрылся, предположительно, уехав на машине.

По имеющимся данным, этого же человека могли видеть и на других детских площадках района. Одна из очевидиц сообщила, что у мужчины была щетина, а одет он был в розовую рубашку и синие штаны. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.