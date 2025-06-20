Искалеченная в Дубае модель Ковальчук начала говорить

Модель Мария Ковальчук, которую искалечили в Дубае, начала говорить, и прокурору стали известны имена подозреваемых. Об этом со ссылкой на мать девушки сообщает aif.ru.

© Соцсети

По словам матери пострадавшей, девушка уже начала говорить, но на данный момент не может подробно рассказать обо всем, что произошло. Сообщается, что на данный момент стали известны имена и фамилии виновных и прокурор включил их в список подозреваемых.

21-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника, рук и ног. Она попала в реанимацию и не могла говорить. Правоохранительные органы предполагают, что травмы могли возникнуть в результате падения с высоты. Тем не менее семья и близкие модели подозревают, что она могла стать жертвой торговли людьми и насилия.

Найдены шокирующие видео избиений искалеченной в Дубае модели Ковальчук

Девушка перенесла восемь операций и готовилась к девятой. Ей предстоит длительный процесс реабилитации.