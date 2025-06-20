Сорвавший со стены российский флаг стример попал под уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении 28-летнего стримера, который сорвал со стены в квартире российский флаг ради вознаграждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

© Telegram-канал «Mash на Мойке»

Дело расследуется по статье о хулиганстве.

Молодого человека задержали во время его новой трансляции. Днем ранее он во время прямого эфира получил задание — снять со стены триколор. За это стримеру пообещали тысячу рублей. Тогда он подошел к стене, сорвал и смял флаг, после чего выбросил. Все это молодой человек комментировал матом.

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