В Петербурге арестовали мужчину за оформление поддельного пропуска на ПМЭФ

Петербургский суд арестовал мужчину по подозрению в оформлении пропуска на площадку ПМЭФ на имя якобы представителя СМИ для прошедшей по нему другой женщины за 1 млн рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«Суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество)», — отметили в сообщении.

По данным суда, находясь в Москве, мужчина в сговоре с неустановленным лицом через общего знакомого сообщил потерпевшей о том, что может якобы законно получить для неё пропуск на ПМЭФ как для сотрудника СМИ. Женщина согласилась и через посредника передала подозреваемому 1 млн рублей.

Фигуранта дела заключили под стражу до 17 августа, обвинение не предъявлялось.

Ранее суд в Курске заочно арестовал украинского бизнесмена Бориса Колесникова.