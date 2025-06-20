Россиянин утонул в море у таиландского острова Пхукет

Российский турист утонул в Андаманском море у курортного острова Пхукет, проигнорировав запрещающий купание красный флаг. Об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, трагедия произошла в пятницу на пляже Карон. 48-летний Никита Третьяков отправился купаться на море вместе с сыном, его супруга осталась на берегу. Через некоторое время глава семейства пропал, его поисками занялись спасатели, которые обнаружили тело мужчины в 100 м от берега. Медики попытались реанимировать россиянина, но безуспешно.

В генконсульстве России в провинции Пхукет ТАСС сообщили, что родственники погибшего пока за консульской помощью не обращались.

Ранее на Пхукете погибла российская бодибилдерша Юлия Родина в результате попадания в отбойное течение, которое утягивает человека от берега. Это природное явление наиболее часто наблюдается в море в так называемый низкий сезон, который длится с мая по октябрь. В это время под воздействием ветра в море образуются высокие волны, которые опасны для жизни купающихся. В этой связи спасатели призывают туристов не игнорировать предупреждения об опасности.