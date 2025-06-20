Подмосковная школьница избила пенсионера на глазах толпы и поставила его на колени

В Подмосковье юная девушка избила пожилого мужчину, а затем поставила его на колени, угрожая судом. Об этом сообщает Telegram-канал «Сергиев Посад Life».

Инцидент произошел в городе Сергиевом Посаде — девушка нанесла несколько ударов по голове пожилому мужчине, который, как сообщается, не вел себя агрессивно и подошел просто пообщаться с молодежью. На кадрах с места происшествия видно, как пострадавший сначала пытался уклониться, а затем упал на землю, закрывая голову руками.

Позже девушка заставила мужчину встать на колени и извиниться, угрожая судом за якобы имевшие место домогательства в ее отношении. Все это произошло при толпе людей.

Сотрудники полиции установили личность нападавшей, ею оказалась 15-летняя местная жительница — ее поставили на профилактический учет. Мать школьницы привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», сообщили в ГУ МВД России по региону.