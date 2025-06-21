Минздрав Ирана: более 400 человек погибли, 3056 пострадали при атаках Израиля

Свыше 400 человек погибли и еще 3 056 пострадали с начала израильских атак по Ирану. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава исламской республики Хосейн Керманпур на своей странице в соцсети X.

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Керманпур уточнил, что из 400 погибших 54 – это женщины и дети, а еще пять человек – медработники. По его словам, "большинство жертв и раненых были гражданскими лицами".

В свою очередь, в Израиле пострадали не менее 1,2 тысячи человек. В израильском правительстве уточняли, что 49 человек получили серьезные ранения, а у 1 156 пострадавших диагностировали легкие травмы.

Ближневосточный конфликт обострился после того, как еврейское государство нанесло 13 июня удар по военной инфраструктуре Исламской Республики. В ответ Тегеран атаковал израильские территории.

В Иране заявили, что атаки прекратятся только после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации Исламской Республике.