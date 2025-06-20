Россиянин вцепился в голову знакомого зубами и лишил его жизни

В Орле драка между знакомыми закончилась трагедией. Один из мужчин избил и искусал другого до тяжких повреждений, в результате чего пострадавший не выжил. Агрессор вскоре предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Орловской области.

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Инцидент произошел 9 апреля 2025 года. Обвиняемый вместе с подругой пришли к знакомому. Между гостем и его спутницей возник конфликт на бытовой почве. Хозяин квартиры вмешался в спор гостей, но навлек на себя гнев знакомого. Фигурант переключился на защитника его женщины: он нанес нанес оппоненту несколько ударов по голове, а затем укусил за лицо. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, что стоило ему жизни.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.