Россиянин забил возлюбленную трубой на глазах у детей

В Кургане суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 33-летнего россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над возлюбленной, и отправил его в СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 июня находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина поссорился с сожительницей, которую возмутило его поведение. Мужчина вооружился пластиковой трубой и принялся избивать потерпевшую на глазах у малолетних детей. Полученные женщиной травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье молодой россиянин вместе с матерью закопал подругу в поле.