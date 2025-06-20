Суд решил судьбу готовившего массовую расправу в российской школе ученика

Тобольский районный суд приговорил ученика, планировавшего массовую расправу в одной из школ города, к четырем годам воспитательных работ. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации агентства, школьник разделяет взгляды участников субкультур, которые занимаются пропагандированием нарушения российского законодательства. Также он был сторонником деструктивных идеологий.

Он признан виновным по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Юноша будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Кроме того, в отношении него назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях с исполнением по месту отбывания наказания.

Как установил суд, подросток планировал преступление в период с 8 августа 2022 года по 23 августа 2024 года. Он собирался совершить массовые расправы над сотрудниками и учениками школы. Школьник искал и собирал информацию с описанием разных вариантов своего будущего преступления и создал необходимые для этого условия, но не смог их воплотить, потому что был задержан правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в Омске 16-летний школьник порезал лоб одноклассника канцелярским ножом во время занятий в школе.