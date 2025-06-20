Знакомые рассказали о странностях в поведении Варвары Паниной, пропавшей в Москве

Знакомые, опрошенные изданием kp.ru, рассказали о некоторых странностях перед пропажей 21-летней студентки из Нижнего Новгорода.

Варвара Панина пропала 9 июня, и с тех пор ее не видели. Родители получили сообщения о похищении и требовании выкупа в 2 млн рублей.

Варя училась в ННГУ на красный диплом и планировала продолжить обучение в магистратуре. Она была ответственной студенткой и не могла променять свои мечты на преступные действия, отмечают собеседники.

В день исчезновения девушка должна была быть на важных лекциях, но не появилась. Одногруппники заметили странности только через пару дней, когда в соцсетях появилась информация о ее похищении, говорится в материале.

Как стало известно, перед пропажей Варвара занимала деньги у родных и знакомых, объясняя это необходимостью выплаты в университете. В результате она набрала более 100 тысяч рублей долгов. Родные не понимали масштабов проблемы, пока не сопоставили факты после исчезновения.

Полиция просит свидетелей или тех, кто знает о местонахождении Варвары, сообщить по номеру 8(831)291-51-51 или 102.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале первые кадры со школьницей из Ачинска, которая считалась похищенной. Девочка рассказала, что самостоятельно уехала в соседний город. До этого появилась информация, что в городе Ачинск (Красноярский край) неизвестные похитили школьницу и потребовали за нее выкуп в полмиллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело.