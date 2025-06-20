Автора скандального канала «Жизнь бродяги» Мамедова отправили в колонию

В Санкт-Петербурге суд отправил в колонию автора скандального канала «Жизнь бродяги» Турала Мамедова и других фигурантов уголовного дела. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram-канале.

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Так, Мамедов проведет пять лет в колонии общего режима. Остальным подсудимым дали меньше сроки: до 4 лет 10 месяцев заключения.

«Фигуранты, с целью возбуждения ненависти и вражды, а также унижения чести и достоинства, публично высказывали призывы к применению насилия в отношении группы лиц по признакам национальности и происхождения «русские» и «узбеки», применяли к данной группе лиц насилие, снимая происходящее на неустановленные устройства, после чего размещали указанные видеозаписи в телеграмм-канале «Жизнь бродяги», доступном для просмотра неограниченному кругу лиц», — сказано в сообщении.

Как уточняется, часть фигурантов не признали вину вовсе или признали частично, двое от дачи показаний отказались. В суде отметили, что слушание проходило в закрытом режиме, поскольку некоторые из обвиняемых несовершеннолетние.

В конце 2023 года Азербайджан экстрадировал в Россию Турала Мамедова – лидера группы блогеров, публиковавших в Telegram видео с избиением прохожих в Петербурге и называвших себя «азербайджанской мафией». Члены банды рассказали, что нападали в основном на «бездомных и нетрезвых», а Мамедов «ненавидит русских» за оскорбление его матери.