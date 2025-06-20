У пермского министра в доход РФ изъяли недвижимость на сумму 23 млн рублей

Недвижимость на общую сумму 23 млн рублей изъяли в доход государства у министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексея Зарубина.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

"Прокуратура Пермского края провела проверку соблюдения государственными служащими требований антикоррупционного законодательства. Установлен факт приобретения региональным министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок загородного дома в Пермском районе и квартиры в городе Сочи за счет источников дохода, законность которых не была подтверждена", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, фактическая стоимость приобретенных и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила около 23 млн рублей. Ленинский районный суд Перми удовлетворил требования прокуратуры и постановил обратить эту недвижимость в доход Российской Федерации.