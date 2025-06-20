Полиция ворвалась на закрытую вечеринку для участников ПМЭФ

Сотрудники правоохранительных органов накануне задержали участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — мужчина устроил дебош во время закрытой вечеринки. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказали в издании «Фонтанка».

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Мероприятие под названием «И пусть весь мир подождет» проходило в петербургской гостинице «Гранд отель Мойка 22». Всех гостей форума собрали в панорамном ресторане Bellevue.

Сначала все проходило культурно. Спустя время неизвестный мужчина вышел на террасу заведения и начал кидать различные предметы с балкона. Среди них были и стеклянные бокалы.

Сотрудники отеля попытались остановить мужчину. Юрист гостиницы, в свою очередь, посчитала, что гость «причинил материальный и репутационный ущерб», поэтому и позвонила в полицию.

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Задержанного оставили в 78-й отдел полиции. Известно, что мужчина родился в Мурманске, но сейчас зарегистрирован в Санкт-Петербурге, уточнили в издании.

При этом ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что безопасность на ПМЭФ организована на высшем уровне, так как Киев способен наносить удары даже по гражданским целям.