Московские таможенники обнаружили контрабанду в игрушке Лабубу

В ходе досмотра отправления из Таиланда, отправленного в Москву, сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили восемь отростков суккулентов внутри игрушки Лабубу. Об этом Life.ru сообщили со ссылкой на ФТС России.

Согласно документам, в посылке для жителя Перми должна была быть кукла Барби, стоимость которой составляла примерно 5 тысяч рублей. Однако внутри оказалась не Барби, а Лабубу, которая сейчас очень популярна. А внутри нее были клубни и ростки, которые были аккуратно упакованы в бумагу.

«Так как разрешительные документы на растения отсутствовали, подкарантийные растения запретили к ввозу по решению специалистов Россельхознадзора, а посылку вернули отправителю», — говорится в публикации.

Также подчеркивается, что в отношении получателя рассматривают вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, работающие в Омске, обнаружили в багаже гражданина России, который прибыл из Таиланда, засушенную голову крокодила.