Россиянку задержали за осквернение памятника красногвардейцам на мемориале

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы, которая осквернила памятник красногвардейцам и партизанам, погибшим в 1920 году в боях за освобождение Верхнеудинска от японо-американских интервентов и семёновских банд, сообщает bur.aif.ru.

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Инцидент произошёл накануне. Девушка в состоянии алкогольного опьянения забралась на монумент.

Полиция оперативно установила личности всех причастных — задержаны четверо местных жителей, среди которых двое мужчин и две женщины. По данным правоохранительных органов, задержанные признали вину и раскаялись. Медицинское освидетельствование подтвердило, что они находились в нетрезвом состоянии. В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время следствие начнёт допрос подозреваемой. В МВД и Следственном комитете Бурятии подчеркнули, что подобные действия недопустимы и будут пресекаться в соответствии с законом.

Памятник красногвардейцам и партизанам является важным историческим объектом, и его осквернение рассматривается как оскорбление памяти защитников Отечества.