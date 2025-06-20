Мошенники обманули протоиерея храма на Арбате

Протоиерей храма Воскресения Словущего на Арбате стал жертвой телефонных мошенников.

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Как стало известно «МК», 13 июня жулики через мессенджер сообщили 58-летнему священнослужителю, что на его имя пришла посылка, и попросили сообщить код из sms, Сразу же после этого ему начали звонить представители Росфинмониторинга, рассказывать, что его страница на сайте «Госуслуги» взломана и все деньги необходимо срочно перевести на другой счет. Таким образом, протоиерей лишился 1 миллиона 436 тысяч 620 рублей.