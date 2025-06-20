Под днищем вертолета Ми-17 в Казани нашли бомбу

В Казани под днищем вертолёта Ми-17 нашли бомбу, спрятанную в сумке, пишет Baza. Подозреваемый, по данным канала, мёртв.

17 июня на территории Казанского вертолётного завода под вертолетом обнаружили подозрительную чёрную сумку «с пластмассовым контейнером и неизвестной жидкостью». От сумки тянулись провода «на 15-20 метров», а в кустах лежали два рюкзака с батарейками. Отмечается, что взрывотехники уничтожили устройство направленным взрывом.

Следком возбудил уголовное дело по статье о подготовке террористического акта. По версии следствия, диверсантом оказался «22-летний Фанис М.» и он «вот уже два дня как был мёртв».

Тело молодого человека нашли у дома по улице Гаврилова. По предварительным данным, подозреваемый совершил суицид. Из его квартиры, как указано, изъяли нитрат аммония и другие компоненты для изготовления бомбы.