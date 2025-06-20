Россиянин спас японскую туристку, провалившуюся в расщелину на Эвересте

Российский турист спас японку, которая провалилась в расщелину на горе Эверест. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказали в Telegram-канале Shot.

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Все случилось утром 20 июня, группа туристов находилась в одном километре от местного монастыря Тенгбоче.

Японская девушка неожиданно провалилась в расщелину, в результате чего получила многочисленные травмы — именно они помешали ей выбраться. Другие путешественники лишь наблюдали за происходящим.

Спасти японку вызвался 37-летний россиянин Александр Лоевский. Он спустился в ледниковый разлом с помощью веревки, закинул на плечо девушку и вскарабкался вместе с ней на поверхность. После пострадавшую на вертолете доставили в больницу.

Россиянин не пострадал, однако при подъеме его состояние немного ухудшилось — причиной стало кислородное голодание. Происшествие случилось на высоте около четырех километров, уточнили в публикации.

Недавно останки немецкого альпиниста, который пропал без вести в марте 1967 года, обнаружили в расщелине ледника Вассерфальфернер в Австрии. Почти 60 лет назад мужчина сорвался и упал в грот.