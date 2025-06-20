В Риме обнаружили тела россиянки и ее 11-месячной дочери

Консульский отдел посольства России в Италии ведет активную работу для выяснения обстоятельств убийства, предположительно, россиянки и ее 11-месячной дочери в Риме. Об этом заявил заведующий консульским отделом Андрей Харченко, сообщает ТАСС.

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По данным итальянских СМИ, тело женщины было обнаружено в парке Виллы Панфили 7 июня вместе с телом ее 11-месячной дочери. В консульстве заявили, что, вероятная уроженка Омска Анастасии Трофимовой и дочь были зверски убитых по ряду предположений ее американским сожителем, который по разным документами именовал себя Рексалом Фордом и Френсисом Кауфманом.

«Ведем активную работу для прояснения всех обстоятельств совершенного преступления и степени ответственности за него упомянутого гражданина США, который после совершения преступления покинул Италию и был задержан на территории Греции», — сказал дипломат.

Уточняется, что личность убитой удалось выяснить лишь сейчас благодаря итальянской телевизионной программе, по аналогу российского «Ищи меня». В эфире шоу выступила женщина из Омска, которая назвалась матерью и бабушкой убитых. Она заявила, что узнала дочь по татуировкам, фото которых распространила итальянская полиция.

Известно, что в Италию мама и дочка приехали с Мальты, где Анастасия, предположительно, познакомилась с американцем, а позже родила от него дочь. По данным канала Sky News TG-24, идентифицировать женщину удалось при сотрудничестве с ФБР и властями Мальты.