Гособвинитель назовет наказание бывшему замминистра обороны РФ за растрату миллионов

В Мосгорсуде приближается к завершению процесс над бывшим замминистра обороны России Тимуром Ивановым по уголовному делу о растрате 216 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинитель выступит в прениях сторон 23 июня и запросит наказание для подсудимого. Слушания проходят в закрытом режиме. Вместе с Ивановым за растрату судят его подчиненного Антона Филатова.

По данным следствия, в 2015 году они, возглавляя компании «Оборонстрой» и «Оборонлогистика», похитили 216 миллионов рублей у банка «Интеркоммерц» при закупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Иванов и Филатов отрицают свою вину.

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов отказался признать вину в растрате миллиардов

Бывший замминистра оборонного ведомства также обвиняется в получении взяток на миллиард рублей, расследование этого дела пока не завершено.

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании его банкротом в связи с его задолженностью по кредитам на сумму 175 миллионов рублей.