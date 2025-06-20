Спецназ штурмом взял квартиру с беглым преступником в российском городе

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали находящегося в розыске за тяжкое преступление мужчину. Об этом сообщает E1.ru.

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На след преступника в Октябрьском районе города силовики вышли неделю назад, но при задержании он оказал сопротивление. Угрожая гранатой, мужчина прыгнул в свой автомобиль и сбил полицейского, вставшего на его пути. Позже его нашли спрятавшимся в квартире, которую штурмом взял спецназ.

«Вынесли двери, много шума было. Думали, что он вооружен, но никто не пострадал», — рассказал изданию очевидец.

Мужчину вывели росгвардейцы в бронежилетах и с оружием.

Тихий штурм квартиры с детьми спецназом показали на видео

Ранее сообщалось, что в Ингушетии российский спецназ пришел с обыском в особняк семейства Эстамировых, связанного с баталхаджинской террористической организацией* (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России).

*боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России.