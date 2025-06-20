Спецназ штурмом взял квартиру с беглым преступником в российском городе

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали находящегося в розыске за тяжкое преступление мужчину. Об этом сообщает E1.ru.
На след преступника в Октябрьском районе города силовики вышли неделю назад, но при задержании он оказал сопротивление. Угрожая гранатой, мужчина прыгнул в свой автомобиль и сбил полицейского, вставшего на его пути. Позже его нашли спрятавшимся в квартире, которую штурмом взял спецназ.
«Вынесли двери, много шума было. Думали, что он вооружен, но никто не пострадал», — рассказал изданию очевидец.
Мужчину вывели росгвардейцы в бронежилетах и с оружием.
Тихий штурм квартиры с детьми спецназом показали на видео
Ранее сообщалось, что в Ингушетии российский спецназ пришел с обыском в особняк семейства Эстамировых, связанного с баталхаджинской террористической организацией* (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России).
*боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России.