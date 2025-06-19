Россиянку и ее маленькую дочь убили в Риме

Консульский отдел посольства РФ в Италии ведет активную работу для прояснения всех обстоятельств гибели, предположительно, гражданки России, тело которой было обнаружено в римском парке вместе с телом ее 11-месячной дочери.

Об этом сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом Андрей Харченко.

"В свете появившейся в итальянских СМИ информации о гибели, как сообщается, гражданки России, уроженки г. Омск Анастасии Трофимовой, и ее 11-месячного ребенка, зверски убитых по ряду предположений ее американским сожителем, который по разным документами именовал себя Рексалом Фордом и Френсисом Кауфманом, запросили в итальянских компетентных органах подробные сведения в этой связи. Ведем активную работу для прояснения всех обстоятельств совершенного преступления и степени ответственности за него упомянутого гражданина США, который после совершения преступления покинул Италию и был задержан на территории Греции", - сообщил дипломат.

Тела сначала младенца, а затем и молодой женщины были обнаружены в парке Виллы Панфили 7 июня. Выяснить личность женщины удалось лишь сейчас благодаря итальянскому телевизионному шоу, по аналогу российского "Ищи меня". В его эфире выступила женщина из Омска, которая назвалась матерью и бабушкой убитых. Она узнала дочь по татуировкам, фото которых распространила итальянская полиция. Известно, что в Италию мама и дочка приехали с Мальты, где Анастасия, предположительно, познакомилась с американцем, представлявшимся кинопродюсером. В островном государстве 14 июня 2024 года родилась их дочь, сообщает новостной канал Sky News TG-24. По его данным, идентифицировать женщину удалось при сотрудничестве с ФБР и властями Мальты.

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Пару с ребенком видели в Риме, мужчина был пьян. Затем его останавливали для проверки, когда он был уже с девочкой без спутницы. Следователи полагают, что женщина умерла раньше дочери. Точные причины не гибели пока не выяснены, на теле женщины не обнаружено следов насилия. На теле нее дочери есть следы побоев и травм.