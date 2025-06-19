Гибель вице-губернатора Ленобласти подтвердили

В четверг, 19 июня, на 66-м году жизни скончался вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров. Об этом сообщается на сайте правительства Ленобласти.

© Unsplash

«Выражаем самые искренние соболезнования семье Игоря Викторовича Петрова, его друзьям, коллегам по работе, всем кто знал и любил этого незаурядного человека, большого руководителя, настоящего ленинградца», — говорится в заявлении.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Петрова нашли застреленным в загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района. В публикации указывалось, что, по предварительной информации, чиновник получил смертельное ранение случайно во время чистки оружия.