Вице-губернатора российского региона нашли застреленным в загородном доме

В своем загородном доме нашли мертвым вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова. Об этом сообщает 78.ru в четверг вечером.

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По информации издания, тело чиновника обнаружили в деревне Юкки Всеволожского района с огнестрельным ранением.

Сообщается, что криминалисты осмотрели место происшествия и не нашли следов взлома и борьбы.

Предварительно, мужчина мог случайно нажать на курок, когда чистил оружие. По факту происшествия следователи проводят проверку. Других подробностей пока нет. Официального подтверждения информации также пока не было.

В Ленобласти назначили нового и.о. первого вице-губернатора

Пост вице-губернатора Ленобласти Петров занимал с 2017 года, с 2024-го он представлял губернатора в Законодательном собрании.