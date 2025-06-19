В США юноша бесследно исчез, сорвавшись в водопад во время похода

В США поход 18-летнего юноши, к которому он готовился несколько лет, закончился трагедией. Об этом сообщает Daily Mail.

© Газета.Ru

Грант Херридж отправился с другом в поход в Олимпийский национальный парк, который находится в 160 км от Сиэтла (штат Вашингтон). Таким образом молодые люди решили отметить окончание средней школы. 8 июня молодой человек переправлялся по тропе у верховья реки, когда поскользнулся и упал в 15 -метровый водопад Сол Дюк.

Его друг рассказал, что Грант ненадолго показался на поверхности, но затем снова ушел под воду. После этого юношу никто не видел. Предположительно, он не выжил. Поиски юноши приостановлены из-за повышения уровня воды в реке и будут возобновлены, как только это позволят погодные условия.

Его родители рассказали, что сын готовился к этому трекингу три года. В планах подростка было посещение семи национальных парков.