Кандидат в мастера спорта по борьбе отправится в колонию за вымогательство у подростков

Кунцевский районный суд вынес приговор 20-летнему Магомеду Висарханову, кандидату в мастера спорта по греко-римской борьбе, признав его виновным в вымогательстве денег у двоих подростков. Мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», инцидент произошел в ТЦ «Кунцево Плаза», где Висарханов обвинил двоих школьников в продаже ему некачественного товара — бытовой техники. Он потребовал от них 120 тысяч рублей в качестве компенсации. Для подтверждения серьезности своих намерений, он на машине вывез подростков на пустырь в районе улицы Маршала Тимошенко и произвел выстрел в воздух. Вскоре вымогатель — студент Университета дружбы народов - был задержан.

На суде выяснилось, что Висарханов неоднократно выступал на соревнованиях по греко-римской борьбе. Тренер Висарханова охарактеризовал его как корректного и вежливого молодого человека. Сам подсудимый признал свою вину, заявив, что сожалеет о содеянном и понимает, что "совершил глупость". Однако, суд счел доказательства вины Висарханова достаточными для вынесения обвинительного приговора.