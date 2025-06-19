На западе Украины мужчина умер в военкомате

В военкомате города Стрый Львовской области на западе Украины умер 50-летний мужчина. Об этом сообщил Львовский областной территориальный центр комплектования (ТЦК - аналог военкомата).

В пресс-службе заявили, что мужчина 1975 года рождения был "приглашен" в военкомат полицией. Уточняется, что с момента введения военного положения он не появлялся в военкомате и не проходил медкомиссию.

"Около 00:55 (время совпадает с московским - прим. ТАСС), 18 июня, гражданин Науменко пожаловался на острую боль в области сердца. Военнослужащий, который находился на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь. Машина скорой прибыла через 12 минут, в 01:07. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении военкомата в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что врачи не смогли реанимировать мужчину, предварительная причина смерти - инфаркт.

Ранее в стране также фиксировались случаи, когда мобилизованные мужчины умирали от эпилептического приступа по дороге в учебную часть, хотя по решению медкомиссии они были признаны годными к службе.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая прошлого года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах, кроме того, многих больных признают годными к службе. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.