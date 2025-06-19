В российском городе нашли труп мужчины в трубе под железной дорогой

В Екатеринбурге возле станции ВИЗ на улице Черепанова было найдено тело 67-летнего мужчины, сообщает телеграм-канал "URAL Mash". Его обнаружили в водопропускной трубе под железнодорожными путями.

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Обстоятельства происшествия пока остаются неясными. Неизвестно, как именно погибший оказался в этом месте и что стало причиной его смерти.

Правоохранительные органы начали проверку по факту обнаружения тела. Предстоит установить, было ли это несчастным случаем, результатом преступления или следствием проблем со здоровьем. На месте работают следователи и криминалисты, которые изучат все возможные версии.

Ожидается, что в ближайшее время полиция предоставит дополнительную информацию после завершения осмотра и экспертиз. В случае появления новых данных правоохранители обещают проинформировать общественность.