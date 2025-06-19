Задержан подозреваемый в убийстве невесты, которому мать помогла спрятать тело

Жителю подмосковного Дзержинского предъявили обвинение в убийстве своей невесты, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

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Двадцатилетний молодой человек из ревности задушил свою возлюбленную, которой также было 20 лет. В попытке скрыть следы преступления он обратился за помощью к матери. Вместе они вывезли тело убитой в Тульскую область и закопали его. На допросе мать молодого человека во всем созналась.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Следователь настаивает на аресте фигуранта.