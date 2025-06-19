Подозреваемых в покушении на главу района в Свердловской области задержали

Два предпринимателя Талицкого района, подозреваемые в покушении на убийство главы Талицкого городского округа Свердловской области, задержаны спустя семь лет. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

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"Сегодня в рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны два жителя Талицкого района, являющиеся предпринимателями и работавшие в бизнесе на момент совершения преступления", - говорится в сообщении с уточнением, что они подозреваются по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Предметы и документы, обнаруженные при обыске по месту жительства подозреваемых, подтверждают их причастность к покушению на убийство главы района.

По версии следствия, весной 2018 года в поселке Троицкий Талицкого района подозреваемые, находясь в конфликте с главой муниципалитета, решили его убить. Для реализации задуманного ими был использован незаконно находившийся в их распоряжении пистолет ТТ и патроны к нему. По независящим от них обстоятельствам, достигнуть смерти потерпевшего им не удалось.

Установить причастных к совершению преступления тогда не удалось, производство по уголовному делу было приостановлено. В 2025 году производство по делу было возобновлено.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и собираются доказательства, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз, задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России.