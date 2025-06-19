Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста блогеру Митрошиной

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной.

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Блогеру продлили меру пресечения до 24 июня, после чего защита Митрошиной обжаловала это решение. Для блогера просили избрать запрет определенных действий, так как, по словам адвоката, из-за ограничений девушка не может вести предпринимательскую деятельность. Митрошина в зале суда подтвердила позицию защиты.

"Постановление Чертановского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – передает слова судьи РИА Новости.

Блогера Александру Митрошину задержали в марте по факту легализации денег в особо крупном размере. По информации следствия, она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей и легализовала эти средства, купив недвижимость в Москве.