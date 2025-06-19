Труп женщины нашли в здании МХТ им. Чехова

В здании МХТ имени А. П. Чехова нашли труп женщины. Как сообщает mk.ru, ей 62 года, она работала реквизитором.

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По данным источника, утром 19 июня обнаружили тело начальницы смены реквизиторского отделения. Женщину нашли на складе реквизита около 10 часов утра.

По предварительной информации, смерть могла наступить еще вечером 18 июня. В день происшествия спектакли завершились около 22:00. После представления обычно проводится получасовая уборка. Коллеги предполагают, что женщине могло стать плохо во время переодевания.

Отмечается, что недавно пострадавшая проходила лечение из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Известно, что она проработала в театре более 30 лет.

Ранее мы писали о том, что тело мужчины нашли в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Сообщалось, что пожилому человеку могло стать плохо во время экскурсии. Внутри скульптуры есть помещение, в которое можно пройти через люк.

Также стало известно о смерти 37-летнего танцора, который жил и зарабатывал в Таиланде.