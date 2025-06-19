Экс-прокурора осудили за взятку 50 мешками картошки

Московский районный суд Рязани приговорил бывшего прокурора Шиловского района области к четырем годам условно и штрафу 620 тысяч рублей за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Установлено, что в октябре 2021 года прокурор взял с местного жителя 50 мешков картошки общей стоимостью 25 тысяч рублей за попустительство по службе. После этого в марте 2022 года он обратился к другому жителю с просьбой купить и установить домофон в прокуратуре — мужчина для этого передал 62 тысячи рублей. За это прокурор должен был помочь взяткодателю.

Свою вину подсудимый не признал.

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