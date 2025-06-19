Землетрясение произошло у Южных Курил

Неподалеку от берегов южных Курил вечером, 19 июня (по местному времени), произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

— Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 19 июня в 18:28 (10:28 по Москве) в Тихом океане. Эпицентр находился в 159 километрах южнее необитаемого острове Симушир, очаг располагался на глубине 43 километров, — приводит слова эксперта РИА Новости.

По ее словам, данных об ощутимости землетрясения на сейсмостанцию не поступало. Тревога цунами также не объявлялась.

В тот же день, неподалеку от Курил произошел еще один катаклизм. На севере Японии, у побережья острова Хоккайдо, произошло землетрясение магнитудой 6,1, зафиксированное под дном Тихого океана. Японское метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмической службы, сообщило, что угрозы цунами также не наблюдается.

Мощное землетрясение произошло в Японии

Накануне землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Мексики в 138 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан.

В ночь на 2 июня у берегов Хоккайдо также было зафиксировано мощное землетрясение. Подземные толчки произошли в 03:51 по местному времени (21:51 1 июня по московскому времени) с магнитудой 5,9.