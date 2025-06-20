Суд продлил домашний арест супруге бывшего вице-мэра Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста супруге бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева Ларисе, обвиняемой в пособничестве в получении взятки и вымогательстве.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Ленинским районным судом Екатеринбурга продлен срок меры пресечения Ларисе Контеевой <…> до 22 июля с сохранением ранее возложенных запретов - на общение с лицами, проходящими по уголовному делу, использование средств связи", - говорится в сообщении.

Контеева обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (пособничество в вымогательстве).

Курганский областной суд в июне 2014 года приговорил Виктора Контеева к 18 годам колонии, признав виновным в вымогательстве более 200 млн рублей, подстрекательстве к убийству двух человек и получении взятки в размере 5 млн рублей. Позднее ему предъявили новые обвинения, в 2023 году Сысертский районный суд Свердловской области признал бывшего вице-мэра Екатеринбурга виновным в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, назначив 13 лет колонии строгого режима.

Как установил Сысертский суд, в 2009 году Контеев и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена долю предприятия в Курганской области, после отказа передать имущество была предпринята попытка его убийства.

С учетом приговора 2014 года окончательно Контееву назначили 21 год в колонии строгого режима и штраф 500 тыс. рублей, от наказания по эпизодам мошенничества и легализации имущества он был освобожден в связи с истечением сроков давности. Все стороны обжаловали приговор. В декабре 2024 года суд освободил бывшего вице-мэра от наказания за вымогательство и по совокупности приговоров назначил ему 20 лет колонии строгого режима и штраф 500 тыс. рублей. Весной 2025 года суд удовлетворил ходатайство Контеева об условно-досрочном освобождении.