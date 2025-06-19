МВД: более двух млн человек могут стать фигурантами дел по закону о дропперах

ТК «Звезда»

После вступления в силу закона об уголовной ответственности для дропперов фигурантами уголовных дел могут стать более двух млн россиян. Об этом рассказал журналистам замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

МВД: более двух млн человек могут стать фигурантами дел по закону о дропперах
© ТК «Звезда»
«Как только закон вступит в силу, 2 млн потенциальных преступников - мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты», - отметил Филиппов.

По его словам, в распоряжении ведомства уже есть данные 30 тысяч дропперов, которые оказались у министерства благодаря взаимодействию с ЦБ РФ.

Ранее сообщалось о том, что Совет Федерации одобрил законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Максимальное наказание составит шесть лет лишения свободы, а также штраф в размере одного млн рублей.

Впрочем, те, кто встал на преступный путь впервые и вовремя одумался, смогут избежать уголовного преследования, если добровольно явятся в полицию и будут оказывать следствию активное содействие в раскрытии преступлений.