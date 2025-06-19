МВД: более двух млн человек могут стать фигурантами дел по закону о дропперах

После вступления в силу закона об уголовной ответственности для дропперов фигурантами уголовных дел могут стать более двух млн россиян. Об этом рассказал журналистам замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

«Как только закон вступит в силу, 2 млн потенциальных преступников - мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты», - отметил Филиппов.

По его словам, в распоряжении ведомства уже есть данные 30 тысяч дропперов, которые оказались у министерства благодаря взаимодействию с ЦБ РФ.

Ранее сообщалось о том, что Совет Федерации одобрил законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Максимальное наказание составит шесть лет лишения свободы, а также штраф в размере одного млн рублей.

Впрочем, те, кто встал на преступный путь впервые и вовремя одумался, смогут избежать уголовного преследования, если добровольно явятся в полицию и будут оказывать следствию активное содействие в раскрытии преступлений.